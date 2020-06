Stacja krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi. Szczególnie brakuje grupy O Rh

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu gorąco zaprasza do oddania krwi w siedzibie Centrum, Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy, Lubinie oraz na akcjach wyjazdowego pobierania krwi. Aktualnie potrzebne są wszystkie grupy krwi. Szczególny apel do osób z grupą krwi O Rh- ponieważ w nagłych wypadkach może być przetoczona każdemu pacjentowi, jeszcze przed oznaczeniem grupy krwi.

Zależy im na pozyskaniu nowych dawców, albo takich których dawno nie było ponieważ duża część stałych dawców wyjedzie na urlop i wtedy może być problem z utrzymaniem stanów krwi. Krwiodawstwo zaprasza wszystkich regularnie oddających krew a także tych, którzy jeszcze nigdy jej nie oddawali. Pamiętajmy, że krew potrzebna jest każdego dnia a wielu pacjentów spędzi swoje wakacje w szpitalu walcząc o zdrowie i życie. Oddawana przez krwiodawców krew i jej składniki jest przetaczana osobom po wypadkach, pacjentom po zabiegach operacyjnych, z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach, z chorobami nowotworowymi, w tym w trakcie chemioterapii. Aktualnie potrzebne są wszystkie grupy krwi. Szczególny apel do osób z grupą krwi O Rh- ponieważ w nagłych wypadkach może być przetoczona każdemu pacjentowi, jeszcze przed oznaczeniem grupy krwi. Kalendarz wakacyjnych wyjazdowych akcji zbiórki krwi sprawdź TUTAJ Krew i jej składniki pomimo panującej pandemii koronawirusa, oddają Krwiodawcy w bezpieczny sposób. Każdemu Dawcy, zanim przystąpi do rejestracji, mierzona jest temperatura, obowiązkowe jest też wypełnienie ankiety, w której musimy podać, czy nie chorowaliśmy na COVID- 19 oraz czy mieliśmy styczność z osobą zakażoną, czy w ostatnim czasie nie mieliśmy objawów infekcji. Dodatkowo obowiązkowe są: maseczki, dezynfekcja dłoni oraz zachowanie minimum 1,5-metrowego dystansu. Przypominamy profil krwiodawcy: wiek: 18-65 lat waga: minimum 50 kg bardzo dobry stan zdrowia ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wypoczęty, wyspany i po lekkostrawnym posiłku W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi zaleca się wypić ok. 2 litrów płynów Pomóżmy wszystkim, którzy czekają na powrót do zdrowia. Wystarczy godzina, żeby uratować komuś życie, w tym samo oddanie trwa około 8 minut. Krwi nie można długo przechowywać, koncentrat krwinek czerwonych przechowywany jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych zaledwie 5 dni, dlatego konieczne jest stałe, regularne oddawanie krwi, każdego dnia potrzebni są Krwiodawcy. W Głogowie krew można oddać w stacji krwiodawstwa w budynku szpitala przy ul. Kościuszki 15. Wakacje w Polsce pod znakiem słońca? Wideo