SPR Chrobry Głogów zagra z Azotami Unią Tarnów. Przygotowania do meczu. Czy Chrobry wróci do formy?

Po ostatnim meczu SPR Chrobry Głogów ma krótką przerwę z rozgrywkach, podczas której przygotowuje się do następnego spotkania. Ma na to trochę czasu, bo mecz między SPR-em Chrobry Głogów a Azotami Unią Tarnów rozegrany zostanie 9 grudnia o godz. 19. Szczypiorniści z naszego miasta rozegrają go na wyjeździe. Będzie to podwójnie emocjonujące spotkanie, bo oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Drużyna z Tarnowa jest na miejscu 6. z dorobkiem 19 punktów, natomiast głogowski SPR na 7. z 16 punktami.

Głogowianie po trzech porażkach z rzędu na pewno będą próbowali się odkuć. Tym bardziej właśnie, że drużyny dzieli niewielka różnica punktowa. W Głogowie trwają ostre przygotowania do tego spotkania. Chrobry musi znaleźć pomysł na grę, bo po ostatnich przegranych, zwłaszcza tej w najnowszym meczu głogowian, szczypiorniści z naszego miasta nie zostawili najlepszego wrażenia.