SPR Chrobry Głogów gotowy do sezonu. Za nami prezentacja drużyny. ZDJĘCIA

Piłkarze ręcznie Chrobrego Głogów są już gotowi do nowego sezonu. Drużyna w niewiele zmienionym składzie zaprezentowała się w czwartek podczas specjalnego spotkania w Hotelu Qubus. Już od września zawodnicy SPR-u wrócą na ligowe parkiety, by konkurować w ramach PGNiG Superligi. A plan na nadchodzący sezon jest dla nich nieco ambitniejszy. W poprzednim sezonie zakładał minimum ósme miejsce, co udało się osiągnąć.

– Idziemy według zaprezentowanego przed poprzednim sezonem planu. Teraz przed drużyną zakładamy co najmniej szóste miejsce, a w przyszłym sezonie chcielibyśmy powalczyć o jeszcze wyższe. Choć, jak mówi trener Vitalij Nat, wszystko zweryfikuje parkiet – mówiła podczas prezentacji prezes SPR-u Katarzyna Zygier.

W Hotelu Qubus pojawili się też wierni kibice SPR-u.

Dodajmy, że Superliga wystartuje już 3 września. Na dzień dobry Chrobry Głogów zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. Start o godz. 15. w głogowskiej hali.