SP 2 w Głogowie po latach wreszcie ma patrona. Jedyna taka szkoła w Polsce. WIDEO

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie to jedna z najstarszych szkół w mieście. Mimo tego, placówka do tej pory nie miała swojego patrona. Dzięki staraniom dyrektor Iwony Matyjas oraz Rady Rodziców już wkrótce szkoła zyska imię. Podczas czwartkowej sesji rady miejskiej (22 czerwca) zgodzili się na to miejscy rajcy.

Szkoła będzie nosiła imię Ratowników Górniczo-Hutniczych. W SP2 zorganizowano głosowanie nad różnymi propozycjami patronów, ale to właśnie propozycja honorująca ratowników spodobała się najbardziej. Uzyskała niemal 100 procent głosów.

– Mamy wielu rodziców, którzy pracują jako górnicy. Bardzo dużo osób jest związanych z hutą, są też ratownicy medyczni. Chcieliśmy oddać hołd tym ludziom pracującym i ratującym życie, śpieszącym nam z pomocą, by też pokazać trud lokalnych pracowników – mówi Iwona Matyjas, dyrektor SP 2.

Dziś szkoła żegnała rok szkolny jeszcze jako Szkoła Podstawowa nr 2, ale już 1 września uczniowie pójdą do Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Ratowników Górniczo-Hutniczych. Będzie to jedyna taka szkoła w Polsce.