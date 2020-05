Sława: Dzielnicowy ze Sławy zatrzymał kompletnie pijanego kierowcę

W poniedziałkowy wieczór (25 maja) st. sierż. Wojciech Brzechwa w trakcie objazdu rejonu służbowego w gminie Sława zwrócił uwagę na kierowcę osobowego renaulta. Dzielnicowy postanowił sprawdzić powód jego dziwnego zachowania na drodze. Jak się okazało mężczyzna wiozący pasażera był kompletnie pijany.

Badanie wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. W wyniku kolejnych sprawdzeń wyszło na jaw, że 62-latek miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i mało tego poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyznę przetransportowano do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych we Wschowie skąd trafi do zakładu karnego.

Kolejnym niechlubnym sprawdzeniem wykazał się kierowca osobowego forda, który wczorajszego popołudnia został zatrzymany przez patrol wschowskiej drogówki. 31- letni mieszkaniec Krakowa przekroczył prędkość o 48 km/h w obszarze zabudowanym.