Seria włamań w Głogowie. Sprawca zatrzymany. Narobił strat na prawie 36 tysięcy

Zatrzymanie 34-latka miało miejsce we wtorek, 8 sierpnia. Policjanci wykryli sprawcę włamania do sklepu. Mężczyzna wybił szybę w drzwiach a potem zabrał ze środka kasetkę z pieniędzmi. Spowodował przy tym straty na kwotę 3 tysięcy złotych. Poszukujący włamywacza policjanci trafili na trop 34-letniego mieszkańca powiatu polkowickiego. Jak się szybko okazało, na jego koncie było nie tylko to włamanie.

– Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawnie mężczyźnie zarzutów dokonania dziesięciu kradzieży z włamaniem na terenie miasta Głogowa, zniszczenia mienia oraz usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do jednego z budynków na osiedlu Kopernik w Głogowie. Mężczyzna dopuścił się tych czynów działając w warunkach recydywy, a łączna kwota strat to ponad 36 tysięcy złotych – mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji.

Przeszukując miejsce zamieszkania 34-latka policjanci znaleźli niektóre przedmioty pochodzące z kradzieży. Wśród nich był laptop oraz gotówka.