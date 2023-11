Seniorzy z Polkowic stracili 27 tys. zł. Parawanowi złodzieje w akcji

W ostatnich dniach w Polkowicach doszło do tzw. oszustwa "na parawan". Nazywa je się w ten sposób, ponieważ jeden ze złodziei odwraca uwagę ofiar, a drugi w tym czasie ich okrada. W ostatnich dniach do takiego oszustwa doszło w Polkowicach.

– Do zdarzenia o podobnym charakterze doszło wczoraj na ulicy Lipowej w Polkowicach. Najpierw nieznany mężczyzna pomógł 84-latce wnieść zakupy do mieszkania. Kiedy seniorka rozpakowywała zawartość reklamówek ktoś zadzwonił do drzwi mieszkania. Do lokalu wszedł mężczyzna, który podał sie za pracownika spółdzielni. W tym samym czasie, gdy dwójka lokatorów, czyli wspomniana 84-latka i jej 89-letni mąż wraz z fałszywym pracownikiem spółdzielni sprawdzali wodomierze, z mieszkania zniknęła saszetka z 24 tysiącami złotych – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.