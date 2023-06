W Sobczycach ruszył remont drogi i chodników. Czy będą utrudnienia w drodze nad jeziora?

Prace przy Drodze Wojewódzkiej nr 319 w Sobczycach ruszyły prace budowlane. W najbliższych miesiącach mają powstać tam chodniki zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, a sama droga ma zostać wyremontowana.

– Tu w Sobczycach od wielu lat staraliśmy się o pozyskanie środków na budowę chodników jak i również przebudowę drogi wojewódzkiej. W tym roku pozyskaliśmy dość dużą ilość środków z Polskiego Ładu na budowę chodników wzdłuż tej miejscowości, to prawie 1,7 miliona złotych. Prace już trwają, a już w przeciągu dwóch tygodni podpiszemy umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej. Tutaj koszt inwestycji to ponad 2,1 mln złotych. Od torów do końca miejscowości cały asfalt będzie wymieniany – mówi Łukasz Horbatowski, wójt gminy Kotla.