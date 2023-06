Ruszyły bezpłatne szczepienia dla 12 i 13-latków przeciw wirusowi HPV. Jak zapisać dziecko?

Szczepienia przeciw HPV

Program darmowych szczepień przeciw wirusowi HPV jest skierowany do osób urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia. Wizytę w przychodzi POZ można umówić przez infolinię 989 (7 dni w tygodniu od 7:00 do 20:00) lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Można to też zrobić bezpośrednio w przychodni POZ w Głogowie.

Jak zapisać dziecko na szczepienie przez IKP?