Rośnie osiedle w Grębocicach. Gmina inwestuje w przebudowę dróg osiedlowych. WIDEO

– W ciągu niecałych dziesięciu lat przybyło nam około 70 budynków. To jest około 70 rodzin. Naprawdę to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że odnoszę się tylko i wyłącznie do osiedla tutaj w Grębocicach. Kiedy weźmiemy pod uwagę jeszcze pozostałe miejscowości, to można powiedzieć, że gmina się rozrasta. Trudno mi zdiagnozować w liczbach, co jest spowodowane między innymi tym, że nie każdy melduje się od razu. Ten meldunek czasami jest opóźniony, ale na pewno ten przyrost, który mamy na terenie gminy, jest to przyrost dodatni. Czyli mieszkańców nam przybywa – podsumowuje wójt Jabłoński.