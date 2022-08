Rezerwy Chrobrego Głogów zmierzyły się z Lechią Zielona Góra. Głogowianie przegrali 1:2

Głogowianie grali na wyjeździe w Zielonej Górze. Choć wynik meczu to 2:1, to bramki strzelali w tym dniu tylko gospodarze. Najpierw dwie dla siebie, a przed końcem meczu jedną... samobójczą.

- Głowa do góry i gramy dalej. Wyciągamy wnioski, pracujemy i dążymy do lepszej gry. Każdy z nas musi zacząć od siebie, od tego jak może dać więcej zespołowi. Były dobre momenty i momenty słabe. To trudny początek w naszym wykonaniu, ale uważam że z meczu na mecz będziemy wyglądać lepiej. Uczymy się tej ligi. W czwartej lidze też tak rozpoczęliśmy, wierzę że podobnie będzie w tym sezonie. Porażki bolą, ale uczą i wiem że praca przyniesie efekty – mówił po meczu trener Sebastian Górski.