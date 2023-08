Najwyższe odznaczenie dla pracownicy Nadleśnictwa Głogów. Kordelas dla pani Krystyny

Krystyna Złoczewska pracuje w Lasach Państwowych już od 41 lat. Najpierw w Głogówku, a następnie w samym Nadleśnictwie Głogów, w którym przez lata zdobyła sobie uznanie zarówno przełożonych, jak i kolegów i koleżanek z pracy. Za swoje zasługi otrzymała w ostatnich dniach wyjątkową nagrodę.

– Nazywa się to Kordelas Leśny. Można powiedzieć, że jest to najwyższa nagroda w Lasach Państwowych. Oczywiście bardzo się cieszę, bo uważam, że jest to wielki zaszczyt dostać takie odznaczenie – mówi Krystyna Złoczewska.