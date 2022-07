Głogowska zatoka Neptuna. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej, a jak dziś. Historia miejsca, które czeka na swoje odrodzenie

Zatoka Neptuna nad Odrą powstała w latach 1931- 33, po wyprostowaniu koryta Odry na odcinku: Widziszów – klub wioślarski Neptun. Zniwelowano tym samym naturalne zakole rzeki, które utrudniało żeglugę dłuższym jednostkom. Pozostawiono jednak zachodnią część starego odcinka tworząc zatokę.

Od końca XIX w. wzdłuż tego odcinka Odry istniała infrastruktura o charakterze rekreacyjno-sportowym. Stojący tu lokal gastronomiczny Flussbadeanstalt, ok. 1905 r. został rozbudowany i przemianowany na Oderterasse. Był to parterowy, drewniany obiekt z długim pomostem ze stolikami.

Obok, na rzece znajdował się pływający basen wraz z przystanią. W 1908 r., w sąsiedztwie restauracji oddano do użytku nową stanicę wodną klubu wioślarskiego Glogauer Ruder-Club „Neptun”, która powstała na przyziemiu bastionu Michała.

Ponadto, po drugiej stronie rzeki znajdowało się kąpielisko, zwane „Kamerun”.

Do roku 1934 restaurację Oderterasse gruntownie przebudowano. Zyskała ona dodatkową kondygnację, a nabrzeże wzmocniono murami oporowymi. Na trzech tarasach i we wnętrzu powstało ok. 1500 miejsc dla klientów.