Prasówka 9.04.2023 z całego tygodnia w Głogowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wierni ze Starego Miasta tłumnie przybywali dziś do kościoła Bożego Ciała, gdzie przez cały ranek i sporą część popołudnia odbywało się tradycyjne święcenie pokarmów.

Tradycją Świąt Wielkanocnych jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Od rana wierni przychodzą w tym celu m.in. do kościoła św. Klemensa w Głogowie.

