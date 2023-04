Wielka Sobota w głogowskiej Kolegiacie. Wielkanocne święcenie koszyczków. ZDJĘCIA, FILM

Proboszcz parafii kolegiackiej w Głogowie spotkał się dziś z wiernymi, by zgodnie z tradycją poświęcić koszyczki z wielkanocnymi pokarmami. Rafał Zendran na samym początku zaprosić przed ołtarz dzieci, by porozmawiać z nimi o znaczeniu świąt. Proboszcz, znany ze świetnego kontaktu z wiernymi, przez dłuższy czas rozmawiał z maluchami, by następnie poświęcić przyniesione przez nie koszyczki.

Materiał wideo z Kolegiaty: