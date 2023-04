Diecezja ma 32 nowych szafarzy Komunii świętej. Wśród nich są mieszkańcy Jaczowa, Kotli i Gaworzyc

– Miłości jednoczącej nie da się zamknąć w kościołach. Ona pragnie szukać sposobu dojścia do jak największej grupy osób. Bóg pragnie, abyście byli jej przedłużeniem, zanosząc do nich Komunię nie tylko obdarowywali ich Bogiem w sakramencie, ale i Waszym uśmiechu, dobrym słowie, może potrzymaniu za rękę. Te wszystkie znaki pomogą im doświadczyć bliskości i czułości Boga, pomogą zasmakować cudowności tego wszystkiego, czym Jezus karmi nas w każdej Eucharystii – dodał.

– Ale to zaproszenie do jeszcze głębszego, eucharystycznego stylu życia, poprzez które Bóg będzie w Was stawał się bliższy drugiemu człowiekowi. Może szczególnie temu, którego dziś na próżno szukać w murach kościołów – mówił bp Lityński.

Kim jest nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej?

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej wyznaczani są przez biskupów w niektórych diecezjach, szczególnie tam, gdzie jest mało duchownych i akolitów. Wyznaczeni w ten sposób wierni zostają powołani na konkretny czas i z założenia mogą pełnić swoją posługę tylko we własnej diecezji. Część z nich jest także posyłana z Komunią do chorych. Nie otrzymują posługi w rozumieniu motu proprio Ministeria Quaedam Pawła VI, ale jest to forma błogosławieństwa do godnego wypełniania tej funkcji liturgicznej.

