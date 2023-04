Silnie zatrzęsło w regionie. Wstrząs w kopalni Polkowice-Sieroszowice

W Zagłębiu Miedziowym doszło do silnego wstrząsu w jednej z kopalń KGHM. Został on odnotowany przez EMCS - na głębokości około 2 kilometrów. Doszło do niego około godz. 15.39 w kopalni Polkowice-Sieroszowice, konkretnie na oddziale G-53.

Jak informują służby prasowe KGHM w wyniku wstrząsu górotworu nikt nie został poszkodowany. Z regionu zagrożenia zostało wycofanych siedmiu górników, ale nie było konieczności rozpoczynania akcji pod ziemią.

