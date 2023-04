Licytacje komornicze w Głogowie i nie tylko. Pod młotek idą domy, mieszkania, grunty, a nawet hotel z restauracją

Licytacje komornicze, jak to się odbywa?

Kto może przystąpić do e-licytacji?

"Licytantem może być wyłącznie osoba fizyczna. Po założeniu konta może ona przystąpić do licytacji w roli pełnomocnika, podając dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną."

Informacje o licytacjach, czy to elektronicznych, czy stacjonarnych, podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem. Zazwyczaj to kilka tygodni. My, w naszej galerii, prezentujemy zdjęcia sprzedawanych nieruchomości, ich krótki opis, oszacowaną wartość i cenę wywoławczą. Ta druga jest zawsze niższa od ceny oszacowania.

Informacje o licytacjach pochodzą ze stron: komornik.pl/glogow.sr.gov.pl