Powiat głogowski. Gminy, w których działały PGR- y mogą składać wnioski o pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych

Ruszyła kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych skierowanego do samorządów, na których działały PGR-y. W powiecie głogowskim, z wyjątkiem miejskiej, dotyczy on wszystkich gmin.

Nabór wniosków do końca lipca

Nabór potrwa do końca lipca, a każda jednostka będzie mogła złożyć dwa wnioski - jeden o wartości do 2 mln zł, a drugi o wartości do 5 mln zł. W przypadku powiatów jest to odpowiednio 2 i 8 mln zł. Budżet tej edycji wyniesie 3,5 mld zł.