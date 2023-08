Pomnik Dzieci Głogowskich skończy w tym roku 44 lata. Kiedy go uroczyście odsłonięto? Kto i ile wpłacił na jego budowę?

Kiedy powstał pomysł budowy pomnika Dzieci Głogowskich?

Bułgarski artysta rzeźbiarz autorem projektu

Projektantem i wykonawcą pomnika był mieszkający w Polsce rzeźbiarz bułgarski Dymitr Petrov Vaĉev (na zdjęciu), zdobywca szóstego miejsca w ogólnopolskim konkursie na projekt tego pomnika. Do budowy monumentu w Głogowie artysta użył dolnośląskich granitów i marmuru w jasnoszarym kolorze. Z założenia pomnik, pomimo symboliki nawiązującej do wydarzeń z roku 1109, podobno jest poświęcony wszystkim dzieciom, którym cierpienie i śmierć niosły wojny, zwłaszcza II wojna światowa.

Pomnik Dzieci Głogowskich oddano oficjalnie 1 września

Społeczny komitet budowy, składający się z kilkunastu osób, spotykał się co najmniej raz w tygodniu, by omówić to co jest ważne, by ocenić problemy, zastanowić się nad sposobem ich rozwiązania. Przy zmianie terenu pracowało wielu ludzi w czynie społecznym.

1 września 1979 roku czyli dzień odsłonięcia pomnika był dla miasta wielkim wydarzeniem. Na uroczystość przyszły tysiące ludzi. Szkoły, zakłady pracy, instytucje, a każdy miał wyznaczone miejsce na placu. Po wszystkim odbywały się bankiety.