Polkowicki aquapark czeka modernizacja. W planie jest m.in. odtworzenie wieży z rurami zewnętrznymi

Tańsza wersja przebudowy polkowickiego aquaparku

Z dwóch wcześniej przygotowanych projektów modernizacji – z dodatkowym budynkiem i bez budynku – rozważany jest projekt tańszy, w którym wszelkie zmiany architektoniczne zostaną wpisane w obecna kubaturę obiektu. Będzie on jednak spełniał wszelkie oczekiwania mieszkańców.

– W ramach tego projektu odtworzymy wieżę z rurami zewnętrznymi, zmodernizujemy rurę pontonową oraz w miejsce „dzikiej rzeki” zainstalujemy zjeżdżalnię trójtorową – wymieniał prezes Sypko.

Jak wyjaśnił, „dzika rzeka” nie cieszy się popularnością odwiedzających, a miesięczny koszt jej utrzymania to ok. 30 tys. zł. Za to zjeżdżalnia będzie kosztowała niespełna 340 tys. zł, a więc niespełna dwunastomiesięczny koszt funkcjonowania „dzikiej rzeki”.