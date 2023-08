Polkowicka policja czeka na chętnych do służby. Ile można zarobić?

Polkowicka policja czeka na osoby chcące służyć w formacji i zaprasza do komendy. Podczas spotkania z pracownikami Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach będzie okazja, by omówić i poznać całą procedurę kwalifikacyjną z poszczególnymi jej etapami oraz dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do rekrutacji. Zadzwoń - tel. 47-874-72-89 lub 47-874-72-86 .

Ile zarabia policjant?

Poglądowa siatka płac policjantów województwa dolnośląskiego:

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający z pełni praw publicznych;

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęcie do służby w Policji

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich