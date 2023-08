Półkolonie u Baptystów w Głogowie. Kosmiczna zabawa w końcówce wakacji. WIDEO

Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie po raz 22 zorganizował wakacyjne półkolonie, w tym roku pod hasłem "Zagubiony w kosmosie". Wydarzenie każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Jak wygląda kolejna edycja?

– Organizujemy je co roku, tak właśnie pod koniec wakacji. Chcielibyśmy, żeby dzieci do nas mogły przyjść, pobawić się, posłuchać, nauczyć się czegoś na temat Pana Boga. Kim on jest, ale zawsze to jest ubrane w fajne takie tematyczne zajęcia. Mówimy o zajęciach plastycznych, ruchowych, czyli mnóstwo mnóstwo fajnej zabawy, a przy okazji coś życiowego tak, żeby faktycznie coś dzieciom zostało na serduchu. Takie sprawy, które gdzieś w przyszłości czy nawet teraz mogą im pomóc – mówi pastor Zbigniew Wierzchowski.