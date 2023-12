Święty Mikołaj odebrał klucze do miasta. W Głogowie ruszyło świętowanie. WIDEO, FOTO

W środę, 6 grudnia, w Głogowie rozpoczęło się aż pięciodniowe świętowanie. Data jest nieprzypadkowa bo w Mikołajki swoje święto obchodzi właśnie patron miasta - święty Mikołaj. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji.

– Wyczekujemy na Świętego Mikołaja. Punktualnie o siedemnastej pojawi się tutaj pod ratuszem. Przywitamy go, a ja przekaże mu klucze do miasta, po czym zaproszę wszystkich na tort mikołajowy – mówił chwilę przed rozpoczęciem imprezy prezydent Rafael Rokaszewicz. – Przez te dni na rynku mnóstwo różnych rzeczy, animacji. W teatrze będzie też również sztuka przedstawiana. Dla każdego coś miłego, każdy znajdzie coś fajnego. Jest jarmark, są stragany, można kupić produkty regionalne. Zapraszam do niedzieli – dodał.