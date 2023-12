Głogowscy przedsiębiorcy kolędowali dla Liwii. Na jej leczenie zebrano ponad 14 tys. zł. WIDEO, FOTO

W Głogowie po raz kolejny zorganizowany został koncert "Kolędy dla...", podczas którego co roku zbierane są pieniądze na leczenie walczących z chorobami głogowian. W tym roku na scenie wystąpili lokalni przedsiębiorcy, a bohaterkom koncertu była mała Liwia, zmagająca się z rzadką chorobą genetyczną.

– Kolędujemy dla Liwii, która jest naszym kolejnym beneficjentem. Cieszymy się, że tak licznie przybyli ludzie, żeby to oglądać, słuchać, wrzucać do puszek. Cieszymy się, że przedsiębiorcy odpowiedzieli na to zaproszenie. Kochani już pomogliśmy w ten sposób wielu osobom, teraz pomagamy Liwce. A w przyszłym roku też będziemy pomagać, bo tego nie można zatrzymać. Skoro Głogów jest miastem Świętego Mikołaja, to my możemy być w ten sposób mikołajami i dać komuś to, czego naprawdę potrzebuje. Być razem w świetnej atmosferze. Kolędować dla kogoś, to znaczy robić dobro dla drugiego człowieka. I to jest super – mówi Dorota Drozd, jedna z organizatorek koncertu.