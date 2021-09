Policjanci z Wrocławia i Polkowic zrobili urodzinową niespodziankę choremu nastolakowi z Przemkowa

O Michale, który od najmłodszych lat uwielbia policję i wszystko co jest z nią związane, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dowiedzieli się za sprawą wiadomości od przyjaciółki jego rodziny. Pani Monika we wzruszającej wiadomości opisała historię chłopca, którego największym marzeniem jest wstąpienie w szeregi Policji. Niestety ze względu na swój stan zdrowia nie może on tego marzenia zrealizować. Z informacji od Pani Moniki wynikało, że dla chłopca, który w piątek, 24 września obchodził swoje 17. urodziny, każdy nawet najdrobniejszy policyjny gadżet byłby czymś wyjątkowym i sprawiłby mu ogromną radość.