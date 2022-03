Podróżniczka z Głogowa zwiedza świat. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z podróży do raju

26-letnia dziś podróżniczka ma na swoim koncie m.in. autostopowe podróże po całej Europie, ale nie tylko. O początkowych wyprawach Patrycji pisaliśmy w 2018 roku. W 2020 przygotowaliśmy kolejny materiał, w których opowiadaliśmy o jej podróżach do USA, Grecji, Australii i Nowej Zelandii. Teraz ma za sobą kolejne.

Jak w większości przypadków, także i dla miłośników podróży ostatnie lata były ciężkie. Patrycja również musiała zrezygnować z wielu planów jakie miała.

– Rok 2020 był straszny dla większości podróżników - dla mnie również. Miałam wtedy znów pracować jako rezydent na Korfu, po sezonie planowałam spakować plecak i lecieć na siedem tygodni do Meksyku i zahaczyć o Karaiby, a potem w grudniu wypocząć w Kenii. Co z tego wyszło? Sezon był taki, jakby go nie było. Przez brak środków zrezygnowałam z wyjazdu do Meksyku, a wylot do Kenii został odwołany przez biuro podróży. Zimę spędziłam na Korfu pracując zdalnie z domu – opowiada Patrycja.