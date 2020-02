Głogowianka wraz z mężem zwiedzają świat. Zobacz ZDJĘCIA i FILM z wypraw po całym globie

Z Głogowa wyjechała w 2008 roku, przeprowadzając się na studia do Wrocławia. Tam poznała męża.

Wśród wielu interesujących sytuacji, które wydarzyły się podczas ich podróży, jest jedna, nietypowa, którą mąż pani Natalii uwielbia opowiadać. Odbyło się to w sercu australijskiej pustyni, u stóp jednego z największych monolitów na świecie - Uluru, znanego też jako Ayers Rock.

– Warto wspomnieć, że podróż do Australii została zaplanowana wraz z jednym z najbliższych przyjaciół Gabriele i jego narzeczoną. Pomimo tego, że niełatwo jest obcować z innymi ludźmi w bardzo ciasnej przestrzeni, takiej jak pojazd terenowy przez dwanaście godzin dziennie, przez ponad miesiąc wszystko szło gładko. Pierwsze oznaki zdenerwowania zaczęły się pojawiać po tygodniu spędzonym na ogromnej czerwonej pustyni. Jak tylko dotarliśmy do Uluru, być może z powodu wielkiego upału, mającego zawsze powyżej 40 stopni Celsjusza, być może z powodu irytujących much, które dręczyły nas od wschodu do zachodu, słońca sytuacja się pogorszyła. Jak dwie kowbojki, które rzucają sobie wyzwanie do pojedynku, Ilaria i ja stałyśmy naprzeciw siebie gotowe do wymierzenia policzka. Przyznaję, że Ilaria była szybsza ode mnie – opowiada ze śmiechem głogowianka. – Wydawało się, że wspólna podróż się właśnie zakończyła, jednak dzięki wielkiej przyjaźni między Gabriele i Andreą wystarczyło kilka godzin, aby ostudzić emocje. Zabawna rzecz w tej sytuacji zdarzyła się tego samego wieczoru. Po opuszczeniu Uluru w kierunku Adelajdy zatrzymaliśmy się na noc w miejscowości Marla, maleńkiej wioseczce na środku pustyni liczącej mniej niż 100 mieszkańców. Kilka domów, stacja benzynowa, supermarket i motel. W barze motelowym grupa kilku osób składająca się z nauczycieli pracujących z dziećmi pochodzącymi z plemion Aborygenów, była już trochę wesoła po kilku piwach. Nagle, jedna z kobiet zwraca się do nas i pyta: Czy już doszło między wami do bójki? Potwierdziłyśmy, zdziwione skąd o tym wiedzą, a oni odpowiedzieli, żeby się nie martwić, bo na pustyni to normalne. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem.