Dobrze znane głogowianom małżeństwo podróżników - Grażyna i Stefan Sroczyńscy od kilkunastu dni przebywają w Ameryce Południowej. Podczas swojej kolejnej podróży robią wiele zdjęć i ... pozdrawiają głogowian z innego kontynentu.

Pani Grażyna napisała do nas:

– Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Głogowa z podróży po Kolumbii, Ekwadorze i Galapagos. Jesteśmy na równiku. To niesamowite doznanie być jednocześnie na obu pólkulach i doświadczyć zjawisk, które są niemożliwe nigdzie indziej. Udało mi się ustawić jajko na gwoździu. Podróż pełna wrażeń. Po powrocie zapraszamy wszystkich na spotkanie z cyklu Fotostopem przez świat.

Podróżnicy spędzą na dalekim kontynencie w sumie miesiąc. Po powrocie przygotują zapewne barwną opowieść o tym, co widzieli i przeżyli.

