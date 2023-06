Planują przebudowę drogi z Głogowa w stronę huty. Na części trasy ma być czteropasmówka. WIDEO

Od pewnego czasu trwają rozmowy między władzami Województwa Dolnośląskiego, Gminą Miejską Głogów oraz Gminą Żukowice, dotyczące przebudowy ważnej drogi w okolicach miasta. Chodzi o DW 292, która łączy miasto z Hutą Miedzi Głogów. Założenia mówią o tym, że część tej trasy ma zostać rozbudowana do standardu drogi czteropasmowej. W dalszej części pozostanie standard 1,5 pasa na kierunek, aż do zjazdu na Hutę II. Jak to ma wyglądać dokładnie?

– Tej drodze należy się porządny remont, ponieważ ona jest już w bardzo kiepskim stanie technicznym. No i doszliśmy do porozumienia, że nie tylko remont ale coś poważniejszego trzeba tam zrobić, ponieważ jest to dojazd do jednego z największych zakładów pracy w Głogowie. Nakładając jeszcze na to fakt, że drogę będzie przecinała planowana obwodnica na wysokości zjazdu na Biechów, gdzie będzie główny zjazd z obwodnicy do miasta. Warto więc, aby na tym odcinku od Głogowa do węzła przebudować ją na drogę w standardzie czterech pasów, dwóch w jedną, dwóch w drugą. Za węzłem utrzymanie standardu 1,5 pasa do Huty I, oraz pociągnięcie go do zjazdu na Hutę II – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.