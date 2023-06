Baseny otwarte dłużej w wakacje. Pływalnia w Głogowie wydłuża czas pracy w tygodniu

Z początkiem tygodnia Pływalnia Chrobry zmieniła godziny otwarcia basenów zewnętrznych w Głogowie - w tygodniu. Do tej pory były otwarte krócej niż w weekendy, a teraz godziny otwarcia w całym tygodniu zostały zrównane. Tym samym zabawą w wodzie można cieszyć się tam od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20.

– Nad bezpieczeństwem wszystkich klientów czuwają ratownicy oraz ochrona. Mamy tutaj basen sportowy, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, dwie zjeżdżalnie, plac zabaw, boiska do siatkówki i piłki nożnej plażowej no i jeden hektar plaży – mówi Mateusz Kaczmarek, specjalista do spraw marketingu Chrobrego Głogów.

Ile kosztuje zabawa na basenach zewnętrznych w Głogowie? Jednorazowe wejściówki kosztują: