Pierwszy polski lekarz w Głogowie - historia Wiesława Juszkiewicza

Historię Wiesława Juszkiewicza, cenionego pierwszego lekarza, pierwszego dyrektora szpitala i wieloletniego ordynatora Oddziału Internistycznego przypomniał Wiesław Maciuszczak. Oto ona:

W końcu marca 1947, 75 lat temu, w kilka dni po otrzymaniu dyplomu, podpisał umowę pracy w głogowskim szpitalu, absolwent medycyny na Uniwersytecie Poznańskim, dr Wiesław Juszkiewicz. Namówił go do pracy w Głogowie ówczesny lekarz powiatowy, dr Józef Pluciński, który urzędował, leczył i mieszkał w Sławie. Do Poznania się wybrał by wśród absolwentów medycyny znaleźć amatorów na pracę nad Odrą. Z wielu powodów, w tym komunikacyjnych, trudno mu było ordynować 25 kilometrów na południe i w dodatku za szeroką Odrą bez mostów.

Na początku kwietnia jak pisze dr Juszkiewicz we wspomnieniach, przybył do miasta. Mimo że był lekarzem-stażystą, objął obowiązki dyrektora szpitala. Ponieważ był jedynym lekarzem polskim w mieście, został również organizatorem zakładowej służby zdrowia w Stoczni Rzecznej (późniejszej GFMB), Cukrowni, placówkach MSW i PKP. Powstająca Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa zatrudniła go do nauczania podstaw higieny (1949-1950).

