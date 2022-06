Pierwszy pociąg po kolejowym moście w Głogowie przejechał w maju 164 lata temu. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia

Kolejowy most czeka na renowację

Pierwszy most kolejowy na Odrze (właściwie dwa, bo konieczne było również zbudowanie mostu na Starej Odrze) powstał na początku drugiej połowy XIX w. Dzięki niemu Głogów zyskał połączenie kolejowe z Lesznem i Poznaniem. Jednak pomysł budowy linii kolejowej zrodził się już w 1844 r. W swoim opracowaniu Paweł Łachowski opisuje, że właśnie w tym roku zawiązał się komitet budowy Glogau-Lissauer Zwieigbahn (Głogowisko-Leszczyńska Kolej Boczna). Opracowywane były różne warianty dwutorowej trasy. Ostatecznie wybrano linię biegnącą przez Grodziec Mały, Sobczyce, Głogówko, Wschowę i Lasocice.

Projekt ukończono w grudniu 1857 r., ale pociągi z Leszna dochodziły jedynie do Grodźca. Dalej do Głogowa pasażerowie dowożeni byli dorożkami przez most drogowy. Powodem były opóźnienia przy budowie dwóch mostów, jednego o długości 190 m, drugiego - 454 m. Innym problemem był fakt, że tory i most miały przebiegać przez wojskowe fortyfikacje. Dowództwo twierdzy uważało, że może to znacznie ułatwić nieprzyjacielowi dostęp do miasta, dlatego wybudowano dwa tradytory kolejowe, które miały chronić most. Ponadto, w miejscu dzisiejszego Zakładu Energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej istniał żydowski cmentarz, który trzeba było zlikwidować i znaleźć nowe miejsce pochówku.