Oszuści dobrali się do konta głogowianki. Wystarczyło kilka kliknięć

– Chwilę po wystawieniu ogłoszenia do kobiety przyszedł SMS rzekomo od strony OLX. W wiadomości była informacja o otrzymaniu pieniędzy za sprzedaż oraz link. Kiedy 30-latka otworzyła nadesłane łącze, pojawiła się fałszywa strona internetowa, na której widniało ogłoszenie oraz domniemany kupujący. Kobieta, postępując zgodnie z instrukcjami, wybrała bank i podała swoje dane do bankowości internetowej, nieświadoma, że jest to fikcyjna strona mająca na celu wyłudzenie danych. Oszust, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, uzyskał dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonej. W wyniku oszustwa 30-latka straciła ponad 6 tysięcy złotych – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.