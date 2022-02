One czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Głogowie. Placówka szuka też wolontariuszy

Nie kupuj psa, a weź ze schroniska. W placówce należącej do miasta czekają psy i koty do adopcji. Wszystkie informacje w tej sprawie są na stronie schroniska. Sprawdź TUTAJ

Potrzebni wolontariusze

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie potrzebuje także wolontariuszy. Obiekt należy do miasta, dlatego nabór prowadzi Dział Komunalny UM. Taka operacja odbywa się co pół roku.

Zgłoszenia kandydatury na koordynatora ds. wolontariatu będą przyjmowane do 25 lutego, natomiast na wolontariuszy do 1 marca 2022.

Podanie (formularz aplikacyjny w załączeniu) należy złożyć w pokoju nr 1 w Urzędzie Miejskim, Rynek 10, lub w skrzynce podawczej znajdującej się na głównych drzwiach urzędu. Formularze winny znajdować się w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na Koordynatora ds. wolontariatu w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

w Głogowie” lub „Zgłoszenie na wolontariusza działającego w Miejskim Schronisku

dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie”.