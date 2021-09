Ognisko koronawirusa w głogowskim szpitalu. Zmarła jedna osoba. Nie ma odwiedzin, wstrzymano przyjęcia na oddział wewnętrzny

Testom na koronawirusa poddano zarówno blisko 40 pacjentów oddziału wewnętrznego jak i cały personel. Załoga miała ujemne wyniki, natomiast pozytywny stwierdzono u siedmiorga pacjentów, którzy w piątek, 24 września zostaną przetransportowani na specjalistyczne oddziały do Legnicy i Bolesławca. Ich stan lekarze określają jako średnio ciężki.

- Pacjenci, którzy mieli kontakt z zakażonymi, zostali objęci izolacją grupową na oddziale – mówi rzeczniczka i dodaje: - Sytuacja zmusiła nas do ograniczenia odwiedzin w całym szpitalu oraz wstrzymania przyjęć na oddział wewnętrzny. Dodam, że poradnie, porody rodzinne czy SOR działają bez ograniczeń. Jednak, jeśli pacjent będzie miał skierowanie do leczenia na oddział wewnętrzny, to niestety zostanie odesłany do szpitali w innych miastach.