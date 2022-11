Obiad z dwóch dań, z kompotem i surówką za 20 zł? W Głogowie takie ceny na stołówce warsztatów „ekonoma"

Stołówka warsztatów „ekonoma" gotuje dziennie 60 obiadów

Obiad z dwóch dań, kompotem i surówką za 20 zł

Obiady są gotowane od poniedziałku do piątku, pod warunkiem, że są to dni szkolne. Przygotowanie i wydanie posiłków to zadanie dla dwóch grup uczniów. Pierwsza pobiera produkty z magazynu i przygotowuje wszystko do obiadu, a druga go gotuje i wydaje posiłki. Przy okazji młodzież uczy się zasad kelnerowania i nakrywania do stołu. Pracę zaczynają od godziny 8, by na 12.30 wszystko było gotowe. Pierwsi klienci przychodzą o godz. 13, a ostatnie obiady sprzedawane są do godz. 15.30. Co ważne, można płacić zarówno gotówką jak i kartą. Dziennie w warsztatach „ekonoma” powstaje około 60 obiadów. Wszystkie zostają sprzedane.