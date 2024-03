Gdzie można zjeść lody w Głogowie? Sprawdź kuszące smakiem miejsca

Tutaj możesz się wybrać na lody w Głogowie

Jakie lody zjesz w lodziarniach w Głogowie?

Odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. To najczęściej sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność?

Gdy chcemy zjeść lody, zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w upalne dni.