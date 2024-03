Niedzielny jarmark na głogowskiej starówce. Można tam kupić m.in. smakołyki na święta. Zdjęcia

Świąteczny jarmark na targowisku na starówce to już tradycja. W niedzielę, 24 marca do godziny 16 można tam kupić niemal wszystko, co jest potrzebne na świąteczny stół. Są stoiska w domowymi wędlinami, ciastami, ale też rękodziełem i ozdobami na świąteczny stół. Są też jaja, nalewki, miody od lokalnych pszczelarzy a także słodycze i domowe przetwory.

W trakcie jarmarku przygotowano animacje i zabawy dla najmłodszych. Czas na zakupach umila zespół muzyczny.

Organizatorem jarmarku są Głogowskie Obiekty Usługowe.