Zabójstwo w centrum Głogowa. Obywatel Ukrainy miał zadać ponad 50 ciosów 60-latkowi

Jak ustalili śledczy do zabójstwa doszło między godziną 21 a 4 nad ranem, a bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie spowodowane obrażeniami ciała. U ofiary stwierdzono około 50 ran, głównie głowy i klatki piersiowej.

- Następnego dnia została przeprowadzona sekcja zwłok. We wstępnej opinii biegłej wynika, że ofierze zadano wiele ran tłuczonych. Były też uszkodzenia wewnętrzne, jak połamane żebra. Istną informacją dla nas było to, że u mężczyzny stwierdzono połamanie obu rąk, co może świadczyć, że są to rany obronne – wyjaśnia Katarzyna Kasperczak, Prokurator Rejonowy w Głogowie. - Ilość ran i przerwanie powłok skórnych doprowadziło do wykrwawienia i do szoku hipowolemicznego, co było bezpośrednią przyczyną zgonu.