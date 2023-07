Motocykliści ponownie zjadą do Sanktuarium w Grodowcu

Dziesiąty Grodowiecki Zlot Motocyklowy zaplanowany jest na niedzielę, 23 lipca. Do tamtejszego Sanktuarium Maryjnego zjadą motocykliści z całego regionu. Tradycyjnie już podczas tego typu akcji zaplanowana jest zbiórka krwi. Ale oprócz niej na uczestników przygotowano sporo atrakcji.

To nie Kanada a las niedaleko Głogowa. Piękne widoki u podnóża wzgórz Dalkowskich

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10, a jego oficjalne zakończenie zaplanowano na godz. 17. Każdego roku do Grodowca zjeżdżają setki miłośników motocykli na różnorakich maszynach. Będzie to więc świetna okazja do zobaczenia wyjątkowych motocykli.