Utrudnienia przed mostem w Głogowie jeszcze do soboty. GDDKiA remontuje drogę

Nie do czwartku a do soboty potrwają prace prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, które prowadzone są w Głogowie na DK 12. Chodzi o fragment na wysokości Bulwaru Nadodrzańskiego i zamku (ul. Brama Brzostowska). W środę frezowano tam asfalt, a w godzinach szczytu utrudnienia spowodowało ogromne korki.

Niestety, prace potrwają jeszcze dwa kolejne dni. W czwartek regulowane są studzienki kanalizacyjne na tej drodze. Nowa nawierzchnia ma zostać ułożona w sobotę. Do tej pory kierowcy muszą się więc uzbroić w cierpliwość.

W tych dniach lepiej unikać przejazdu przez Rondo Konstytucji 3 Maja, o ile jest to tylko możliwe.

Zobacz też: