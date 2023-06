Mikołaj Lebedyński wraca do Chrobrego. Podpisał roczny kontrakt

Chrobry Głogów poinformował w czwartek o ważnym transferze. Do głogowskiego klubu wróci po sezonie przerwy Mikołaj Lebedyński, najskuteczniejszy zawodnik klubu w ostatnich latach. Lebedyński ostatni sezon spędził w Stali Mielec. Z Chrobrym podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

– W ostatnim sezonie był zawodnikiem Stali Mielec, dla której zagrał w 28 meczach. Transfer do Stali był następstwem bardzo dobrego okresu w Chrobrym, do którego po raz pierwszy przeszedł w sezonie 2018/19. Pomarańczowo-czarne barwy reprezentował nieprzerwanie do czerwca 2022, a przez trzy i pół roku wystąpił w 114 spotkaniach, zdobywając w nich 30 goli – informuje Łukasz Jaremkiewicz z biura prasowego Chrobrego Głogów.