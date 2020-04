Miejska Komunikacja w Głogowie kończy 46 lat. Przez pierwszy rok na dwóch liniach jeździło pięć autobusów

Głogów: Część pociągów odwołana przez koronawirusa

Spółki kolejowe odwołują do odwołania kolejne połączenia pociągów. W Głogowie dotyczy to kilkunastu składów. Pasażerów praktycznie nie ma, a kolej zalicza ogromne straty. Początkowo ograniczenia miały trwać do 14 kwietnia. Podjęto decyzję o ich przedłużeniu.