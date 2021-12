Leszno. Kosili trawę koło Lipna w śniegu po kostki. Śmieje się z tego cała Polska, bo zdjęcia obiegły internet. Zobaczcie sami!

Radny z Leszna przejeżdżał drogą 309 – to dawna krajowa ,,piątka'' łącząca Leszno ze Śmiglem i dalej Kościanem. Przy drodze zauważył pracowników firmy dbającej o stan poboczy. Nie było to jednak odśnieżanie, na co mogła wskazywać aura. Na zdjęciach widać trzech mężczyzn z... kosami spalinowymi zacięcie koszących trawę w ...śniegu sięgającym łydek.