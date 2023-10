Legion Głogów wywalczył dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Muaythai w Turcji

- Wszystko wydawało się być w najlepszym porządku, nastawienie do walki, dobra rozgrzewka itp. Jednak już w samej walce Zosia trochę się zblokowała i nie mogła pokazać wszystkiego co potrafi – wyjaśnia Maciej Domińczak. - Trochę zjadł ją stres i za długo czekała na rozwój sytuacji zamiast sama inicjować ataki. Ale to, niestety, potrafi się zdarzyć podczas pierwszego startu w tak dużej i ważnej imprezie.