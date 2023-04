Konkursowe i sportowe sukcesy uczniów z głogowskiej, ekologocznej „siódemki”

Młodzi ratownicy ze szkół podstawowych rywalizowali w konkursie o nazwie „Uczę się żyć”. Uczniowie wykazywali się wiedzą w dwóch obszarach:

Bezpieczeństwo ekologiczne – edukacja ekologiczna

Bezpieczeństwo dnia codziennego

W konkursie tym Zuzanna Klimczak z SP 7 zajęła drugie miejsce, co daje uczennicy start na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 15 maja we Wrocławiu. Do konkursu uczennicę przygotowała ją Anna Adamiak.