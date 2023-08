Komornik licytuje nieruchomość po dawnej cukrowni Głogów. Zobaczcie, na ile ją wyceniono

Według opisu to nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, oznaczona działką o numerze ewidencyjnym 43/27 niezabudowana, położona przy ul. Rudnowskiej 58 w Głogowie.

Już niebawem komornik zlicytuje nieruchomość po Cukrowni Głogów. To, co zostało po kiedyś dużym zakładzie, będzie licytowane 21 września tego roku w kancelarii komornika przy ul. Długiej 40 o godz. 11.

Suma oszacowania wynosi 1 147 836,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 860 877,00 zł.

Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Można to zrobić w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00.

Komornik informuje, że stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.