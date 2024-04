Kolejne wspólne sprzątanie wokół pałacu w Bełczu Wielkim. Podnoszą zabytek z ruiny

– Zamierzamy pozbierać śmieci na części parku pałacowego, łącznie około 3-4 hektarów. Jest to znana i przepiękna trasa spacerowo-rowerowa. Idąc od głównej drogi asfaltowej na południe za pałacem, po prawej stronie od alei akacjowej, dalej po obu stronach alei dębowej prowadzącej w kierunku wału przeciwpowodziowego na Odrze, potem pod wałem starą ścieżką „wiciokrzewowo-jaśminową” aż do alei kasztanowej, czyli starej drogi do przeprawy promowej – informują Gabriela i Marcin Pachołek, właściciele pałacu.

Przy okazji sprzątania można zwiedzić część pałacu

Państwo Pachołek kupili pałac w końcówce ubiegłego roku. Przez lata znajdujący się w prywatnych rękach obiekt niszczał. Nowi właściciele chcą przywrócić mu dawny blask, a ostatecznie w obiekcie ma powstać hotel ze SPA. Zanim to jednak nastąpi, przed właścicielami długa droga. Obecnie czekają m.in. na wyniki naborów wniosków na dofinansowania konserwatorskie do odnowy zabytków, oraz wspomniane już wcześniej projekty. Z radością przyjmują pomoc osób chętnych do porządkowania obiektu. A takich nie brakuje. Tym bardziej, że daje to możliwość zwiedzenia pałacu.