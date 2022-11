Kolędy dla Amelki - przyjdź 4 grudnia na głogowski Rynek i wesprzyj Małą Waleczną Mróweczką

„Kolędy dla...” to znana już w Głogowie akcja charytatywna, w której co roku na scenie występuje inna grupa śpiewających. Kolędy śpiewali już m.in. głogowscy dziennikarze, urzędnicy, sportowcy, mundurowi, pracownicy oświaty i samorządowcy. I to właśnie oni rok temu, zgodnie z tradycją, nominowali kolejną grupę. W tym roku kolędy będą śpiewać działacze organizacji pozarządowych. Cel jest ważny, bo chodzi o pomoc w leczeniu 1 2-letniej Amelki Antczak.

Amelka - Mała Waleczna Mróweczka się nie poddaje

– Z uwagi na to, że na świecie jest opisanych jej 200 przypadków i to głównie wśród osób dorosłych, mogę śmiało powiedzieć że moja choroba jest ultra rzadka i baaaardzo podstępna. Ale ja, Mróweczka, się nie poddaję i każdego dnia toczę bój o własne życie. Urodziłam się jako zdrowe dziecko i przez 6 lat funkcjonowałam normalnie. Problemy pojawiły się gdy byłam w zerówce i trwają po dziś dzień. Z powodu stale pogarszających się wyników zjeździłam wiele szpitali, byłam poddana wielu badaniom, terapiom różnymi lekami , w tym terapiami eksperymentalnymi, inhibitorami, nawet brałam chemię lecz wszystko bez efektu. Stawiano kolejne diagnozy, choroba zajmowała moje ciało coraz bardziej. Nie potrafiłam siedzieć, ustać, pojawiło się drżenie ciała, pęcherz neurogenny, problemy z widzeniem, słuchem, czuciem, spadkiem siły itp. – napisała sama Amelka.

Mała Amelka zmaga się z chorobą Degosa

Trafną diagnozę postawiono w grudniu 2018. Degosa to grudkowatość złośliwa zanikowa; układowa zapalna choroba naczyń o złośliwym przebiegu. Do dziś nie poznano przyczyny jej powstania, ani nie znaleziono na nią leku. Amelka wierzy jednak, że to właśnie ona będzie tą pierwszą i to waśnie jej uda się pokonać chorobę.

Stan zdrowia Amelki się pogarsza. Straciła wzrok, a choroba próbuje zabrać jej także słuch. Amelka leży i jest całkowicie zależna od osób drugich.

Mimo wszystko Amelka to pogodna nastolatka, która ma wiele marzeń i planów na przyszłość. Warto więc przyjść na koncert, by wesprzeć zbiórkę na jej leczenie.

Koncert „Kolędy dla Amelki” w niedzielę, 4 grudnia o godz. 16.30 na głogowskim Rynku.